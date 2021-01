PSG, il club lavora al rinnovo di Mbappé ma il Real Madrid ha un piano per arrivare all'attaccante

vedi letture

Quale sarà il futuro di Kylian Mbappè?. Secondo quanto riportato da AS, il PSG ha intensificato i contatti per il rinnovo del giocatore, proponendo alla stella francese lo stesso ingaggio di Neymar, ovvero 36 milioni lordi a stagione. Una cifra ritenuta impossibile da raggiungere anche per un club prestigioso come il Real Madrid, colpito come tutti dalla pandemia causata dal Coronavirus. Il piano dei Blancos per convincere Mbappè è quello di coprire gli attuali 22 milioni lordi che il giocatore percepisce al PSG, garantendo pero al ragazzo una percentuale migliore sui diritti d'immagine.