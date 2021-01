PSG, il vice di Tuchel: "Tutti sapevano che c'era tensione con Leonardo. Addio inevitabile"

Zsolt Löw, vice allenatore di Thomas Tuchel durante la sua permanenza al Paris Saint-Germain, ha fatto luce sulla sua partenza in un'intervista rilasciata al media ungherese Nezmeti Sport: "Siamo rimasti sorpresi il 23 dicembre, dopo aver vinto 4-0 a Strasburgo, quando Leonardo ci ha detto che Thomas (Tuchel) non sarebbe andato avanti. Dopo aver attraversato serie difficoltà nel 2020, aver ottenuto successi storici per il club, una fase a gironi complicata, ci sembrava incomprensibile. Ignorando tutti gli infortuni che abbiamo avuto durante la stagione, il coronavirus, penso che sia stato un grande risultato chiudere l'anno così come lo abbiamo chiuso. Ci eravamo superati, questa è la verità", ha spiegato il secondo di Tuchel che poi ha aggiunto: "Chiunque abbia seguito per un po' la cronaca della squadra avrà sentito che negli ultimi mesi c'era tensione tra il direttore sportivo e l'allenatore. Il calciomercato estivo non è stato come avremmo voluto con giocatori importanti che hanno lasciato la prima squadra. Questo ha generato tensioni tra i vari capisquadra e lo staff tecnico, oltre al fatto che il direttore sportivo non condivideva le stesse idee dell'allenatore. Non posso entrare nei dettagli, ma avevano idee diverse in molti settori e la differenza è cresciuta nel tempo. Questo ha portato Leonardo a vedersi in futuro a lavorare con un altro staff tecnico. Siamo onesti, questo rapporto non era sostenibile nel lungo periodo. Prima o poi, le prestazioni sarebbero diminuite per questo".