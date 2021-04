Psg, Marquinhos: "Basta scuse. Dobbiamo prendere in mano la situazione"

Intervistato da Canal+ al termine della gara che ha visto il Psg perdere per 1-0 contro il Lille, il capitano dei padroni di casa, Marquinhos, ha parlato così: "Ogni volta che perdiamo diciamo la stessa cosa: ovvero che non ci siamo impegnati abbastanza. Loro hanno segnato un gol e si sono ritirati per mantenere il risultato. Si sono sentiti a proprio agio e non abbiamo potuto segnare. Ci sono molte variabili in questo gioco. Ci sono giocatori che tornano dalla Nazionale, altri non erano nella loro forma migliore, ma non dovremmo trovare scuse. Dobbiamo essere più forti di così, soprattutto in casa. Ci sono molte squadre che sono venute qui e ci hanno sconfitto. È qualcosa a cui non siamo abituati. Dobbiamo prendere in mano la situazione. Stiamo arrivando a un punto importante della stagione, quindi dobbiamo metterci nelle migliori condizioni possibili il più rapidamente possibile".