PSG non è solo Mbappé. C'è tanta Italia nel 4-1 al Barça: brillano Verratti, Kean e Florenzi

vedi letture

Il Paris Saint-Germain di Barcellona è soprattutto Kylian Mbappé. Ma non solo Kylian Mbappé. Nella notte trionfale del Camp Nou c'è anche un pezzo e nemmeno troppo piccolo d'Italia. Nel 4-1 dei campioni di Francia vi erano in campo tre nostri rappresentanti: Alessandro Florenzi, Marco Verratti e Moise Kean. Con quest'ultimo che ha persino trovato la via del gol. L'ex Juventus è stato preferito a Sarabia prendendo il posto a destra nel tridente: inizio contratto, ripresa... in ripresa. Con tanto di rete del momentaneo 3-1. Per L'Equipe il voto è 7, più generoso Le Parisien con un 8.

Marco Verratti parte mezz'ala sinistra in fase di non possesso, poi si accentra per entrare più nel vivo della manovra, fornendo supporto agli attaccanti. C'è il suo zampino nel gol del pareggio. "È il maestro del gioco" scrive L'Equipe: voto 8, che sale a 8.5 per parte de Le Parisien.

Infine Alessandro Florenzi, protagonista di una prestazione solida, fatta di buoni interventi e dando il suo contributo al secondo gol di Mbappé: 7 per L'Equipe e 6 per Le Parisien.