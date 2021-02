PSG, Pochettino amaro: "Oggi non una bella prestazione, siamo delusi e tristi"

Intervenuto ai microfoni di Telefoot, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha così analizzato la sconfitta in rimonta patita sul campo del Lorient: "Senza togliere alcun merito a loro, non abbiamo fatto una bella partita. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, controllando e andando sul 2-1. Poi abbiamo preso due gol nel finale - ammette il tecnico ex Tottenham -, permettendo al Lorient di vincere. Ovviamente siamo delusi e tristi per il risultato che è maturato".