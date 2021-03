PSG, Pochettino ritrova Neymar: "E' convocato. Una gioia enorme per lui essere con noi"

Neymar è pronto. Come annunciato da Mauricio Pochettino in conferenza stampa, in occasione del big match contro l'Olympique Lione il PSG potrà contare anche sull'asso brasiliano: "Sì, è a disposizione. E' convocato. Per lui è una gioia enorme poter tornare con noi", le parole dell'allenatore ex Tottenham, che ha fatto poi capire che probabilmente il numero 10 partirà dalla panchina.