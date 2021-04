Psg, Pochettino: "Sono deluso, ma non preoccupato. La Champions..."

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta inflitta dal Lille al suo Psg, il tecnico dei parigini, Mauricio Pochettino, ha parlato così: "Sono deluso dal risultato, dalla prestazione e per il fatto di aver perso tre punti oggi. Non sono preoccupato. Dovremo combattere fino alla fine. Le mie responsabilità? Sta a voi dire quali sono. Durante questi tre mesi, non abbiamo avuto l'opportunità di lavorare come vorremmo. Dopo il Lione, tutto era perfetto. Oggi è diverso. Ci sono dati che sono cambiati. Dobbiamo adattarci. La Champions? Su Florenzi non sappiamo molto. Per Icardi dobbiamo aspettare fino a domani, ma rischiamo di trovarci nella stessa situazione in cui eravamo prima del Bayern".