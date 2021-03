Qual. Mondiali 2022, gruppo J: Germania ok, Macedonia a valanga. In gol Elmas e Nestorovski

vedi letture

Alla Germania basta un gol di Gnabry per liquidare la Romania e confermarsi in vetta nel girone J di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Primi punti anche per la Macedonia, che travolge il Liechtenstein con un netto cinque a zero. Tanta Italia nel tabellino: a segno Elmas, Nestorovski e l'ex Palermo Trajkovski, autore di una doppietta. Di seguito il dettaglio dei risultati e la classifica aggiornata.

I risultati delle 20.45

Macedonia-Liechtenstein 5-0

Romania-Germania 0-1

La classifica aggiornata del gruppo J

Germania 6

Armenia 6

Macedonia 3

Romania 3

Islanda 0

Liechtenstein 0