Qual. Qatar 2020, Girone A: Serbia e Portogallo impattano 2-2, ne approfitta il Qatar

Di seguito il riepilogo delle gare giocate oggi nel Girone A e la classifica aggiornata del raggruppamento. Nel girone figura anche il Qatar, Nazione ospitante del prossimo Mondiale che si è voluto fortemente misurare con le big per prepararsi al meglio alla kermesse continentale e avere così qualche chance in più di accedere agli ottavi di finale. Il Qatar sta disputando comunque le partite casalinghe di questo girone eliminatorio continentale in campo neutro, in Europa, per consentire tempi brevi di spostamento alle altre Nazionali coinvolte. Ma ovviamente i risultati delle partite che disputerà non varranno nel computo totale. Oggi, intanto, è arrivata una vittoria importante (la seconda in due partite) contro l'Azerbaigian, che vale il primato davanti al Portogallo e alla Serbia.

Gruppo A

Gare giocate

Irlanda-Lussemburgo 0-1

Serbia-Portogallo 2-2

Qatar-Azerbaigian 2-1

La classifica

Qatar 6

Serbia 4

Portogallo 4

Lussemburgo 1

Irlanda 1

Azerbaigian 0