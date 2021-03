Qual. Qatar 2022, i risultati al 45': Jota fa volare il Portogallo. Malta avanti 2-0 in Slovacchia

Sono terminati i primi tempi delle sfide serali di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il Portogallo sta vincendo 2-0 in Serbia, grazie alla doppietta di Diogo Jota. Clamoroso in Slovacchia, dove il Malta di Devis Mangia è in vantaggio per 2-0: decidono le reti di Gambin e Satariano. Ancora nessuna rete invece tra Irlanda e Lussemburgo e tra Repubblica Ceca e Belgio.