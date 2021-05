Quale futuro per Christophe Galtier? Oggi ascolterà anche l'Olympique Lione

vedi letture

Dopo aver trovato un accordo di massimo col Nizza, nella giornata di oggi l'allenatore campione di Francia Christophe Galtier - riporta 'Le Progres' - incontrerà i vertici dell'Olympique Lione.

Alla ricerca del successore di Rudi Garcia, l'OL proverà a convincere l'ormai ex manager del Lille a sposare la causa del club che ha chiuso l'ultima Ligue 1 al quarto posto. Galtier è anche opzione per il Napoli, come confermato dallo stesso allenatore in una recente intervista.