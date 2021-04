Quale sarà il futuro di Varane? Il centrale in conferenza stampa: "Ho le idee chiare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chelsea, il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha parlato anche del suo futuro. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 e ancora non è stato rinnovato. Senza il prolungamento, i Blancos potrebbero decidere di cedere il giocatore in estate pur di non perderlo a parametro zero. "Ho le idee chiare per il mio futuro, al momento sto pensando solo al finale di stagione. Sarà davvero intenso e dobbiamo restare concentrati sui prossimi impegni. Questa è la cosa più importante. Credo sia normale, non manca molto alla fine della stagione. Il mio messaggio è questo: ho solo tanta voglia di aiutare la squadra e darò il 100%".