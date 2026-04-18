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Real in crisi, Arbeloa sulla graticola: Mourinho vorrebbe il secondo mandato a Madrid

Real in crisi, Arbeloa sulla graticola: Mourinho vorrebbe il secondo mandato a MadridTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:04Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il nome di José Mourinho fa sempre rumore, a maggior ragione quando continua ad essere accostato al Real Madrid. La squadra blanca viene da una stagione estremamente deludente, fuori dalla Champions League e dalla Coppa del Re, battuto in finale di Supercoppa di Spagna dal Barcellona. E al momento tagliata fuori dal titolo di LaLiga, anche se si aspetta la matematica certezza. Per molteplici ragioni - anche se subentrato a campionato in corso - Alvaro Arbeloa corre seri rischi di essere cacciato dal presidente Florentino Perez.

E chi meglio dello Special One per rifondare? Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, non ci sono ancora trattative ma potrebbe esserci la possibilità che Mourinho faccia ritorno al Real. Per ora, si tratta più di un desiderio dell'allenatore portoghese che del club madrileno, mentre si prepara per affrontare il derby del suo Benfica contro lo Sporting Lisbona. Ma contatti o chiacchierate vere e proprie tra le parti non sono andate in scena.

Si ricorda che l'attuale tecnico del Benfica ha già guidato le merengues tra il 2010 e il 2013, conquistando un campionato, una Coppa di Spagna e una Supercoppa. Negli ultimi mesi, mentre il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Xabi Alonso, il nome del tecnico è tornato a circolare per un possibile ritorno a Madrid.

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