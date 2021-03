Real Madrid, Benzema è tornato: gol nel derby, unico blancos in doppia cifra. Atalanta avvisata

vedi letture

Karim Benzema è tornato nel migliore dei modi. Gol nel finale che ha permesso al Real Madrid di pareggiare i conti nel derby con l'Atletico Madrid: "Sono contento per il gol, ma sono anche un po' arrabbiato perché potevo segnare prima ed il portiere ha fatto una bella parata", ha affermato Benzema al termine della sfida con i Colchoneros. Con la rete messa a segno, il francese è arrivato a quota 18 gol in stagione, gli stessi di quella passata, ed è l'unico giocatore in rosa ad essere arrivato in doppia cifra. L'Atalanta è avvisata.