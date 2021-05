Real Madrid, Benzema votato come miglior giocatore francese della stagione

vedi letture

Karim Benzema è stato votato come miglior giocatore francese all'estero dall'UNFP (l'unione dei calciatori professionisti della Francia). L'attaccante del Real Madrid ha battuto Ferland Mendy, Hugo Lloris, N'Golo Kanté e Ousmane Dembélé in una votazione alla quale hanno partecipato i giocatori dei club di Ligue 1 e Ligue 2. Benzema, che già ha vinto questo premio nel 2019, ha segnato in questa stagione 29 reti in 45 partite.