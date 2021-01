Real Madrid, Lucas Vazquez rifiuta l'offerta di rinnovo dei blancos. L'esterno è in scadenza

Secondo quanto ha riportato Marca Lucas Vazquez ha rifiutato un'offerta di prolungamento da parte del Real Madrid. Il giocatore si è rivelato un prezioso jolly e in questa stagione, a seguito degli infortuni a Carvajal e Odriozola è stato arretrato a esterno destro basso con risultati soddisfacenti. Al punto che la dirigenza si sarebbe convinta di prolungare l'accordo in scadenza il 30 giugno (come Sergio Ramos e Modric). Tuttavia la cifra proposta non ha convinto il giocatore né l'agente. Classe 1991, Vazquez ha fin qui giocato 19 incontri, segnando 2 reti.