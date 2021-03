Real Madrid, Zidane alla Boskov sul penalty negato nel derby: "È rigore quando arbitro fischia"

vedi letture

Alejandro Hernández Hernández è stato suo malgrado protagonista del derby di Madrid. L'arbitro non ha fischiato un evidente calcio di rigore al Real per un mani di Felipe: "Come sempre non mi permetto di criticare l'arbitro. Sappiamo che il suo è un lavoro molto difficile. L'arbitro ha fatto la sua scelta e dobbiamo rispettare la sua decisione. Io penso alla partita, se l'arbitro fischia è rigore, se non lo fa vuol dire che non crede ci siano gli estremi. Non possiamo cambiare questa cosa, l'importante è essere in partita e giocare come abbiamo fatto".