Real Madrid, Zidane dribbla le domande su Alaba: "Non è un giocatore mio"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alcoyano, sedicesimi di finale di Copa del Rey. Su Alaba l'allenatore dei blancos preferisce non esprimersi: "È un giocatore che non è mio e come allenatore devo pensare alla partita di domani".

Sul rinnovo di Ramos e Lucas Vazquez mentre si parla di Alaba: "Sono cose che non hanno a che vedere l'una con l'altra. Sono giocatori del Real Madrid da tanto tempo, sono pronti e focalizzati sul Real, il resto si vedrà in futuro".