Real Madrid, Zidane: "Tre punti importanti ma la strada è ancora lunga"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'agevole successo per 3-0 sul campo del Cadice: "Abbiamo ottenuto tre punti importanti ma la strada è ancora lunga, quello che è certo è che siamo ancora in corsa sia in Liga che in Champions League. Continueremo a lottare fino alla fine in entrambe le competizioni. La disposizione tattica? Oggi ho scelto tre difensori centrali e due esterni come Odriozola e Marcelo, è andato tutto bene perché anche stasera abbiamo mantenuto la porta inviolata e non abbiamo sofferto. Tra Covid-19 e infortuni c'è bisogno di tutti i giocatori in rosa, sono contento per Carvajal e Miguel Gutiérrez: il primo è tornato a vivere le sensazioni del campo, il secondo ha esordito con i grandi e si è comportato bene".

Un commento su Karim Benzema, autore di due gol e un assist: "E' un giocatore molto importante per la nostra squadra, sono felice per la sua prestazione e spero continui così anche nei prossimi impegni".