Real, Vazquez: "Dobbiamo essere felici di questo risultato. Terzino? Oggi è andata bene"

Il laterale del Real Madrid Lucas Vazquez dopo la gara contro il Liverpool ha parlato ai media iberici commentando la vittoria: "Dobbiamo essere felici, sapevamo contro chi stavamo giocando, un avversario potente, e il risultato ottenuto è stato molto buono. Ma c'è ancora il ritorno per passare il turno. Oggi ho giocato da terzino nella difesa a quattro ed è andata benissimo, io sono agli ordini del mister. - continua Vazquez come riporta Bernabeu Digital - Questa vittoria ci dà ancora più fiducia in vista del Clasico e della gara di ritorno. Futuro? Mi concentro sul presente, mi sto divertendo molto in questa stagione e questo mi rende felice. Poi sono sempre stato e sempre sarò un tifoso del Real Madrid".