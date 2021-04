Record di Sancho: 100 gare in Bundesliga a 21 anni e 27 giorni. Con 36 gol e 50 assist

Sceso in campo questa sera a gara in corso nella sfida vinta 2-0 contro l'Union Berlino, l'esterno d'attacco del Borussia Dortmund Jadon Sancho è diventato quest'oggi il calciatore straniero che ha raggiunto prima le 100 presenze in Bundesliga. A 21 anni e 27 giorni, Sancho ha battuto il record che apparteneva a Nuri Sahin (21 anni, sei mesi, 29 giorni).

A far impressione, però, sono soprattutto i suoi numeri: in queste 100 gare, Sancho ha collezionato 36 gol e 50 assist vincenti.

