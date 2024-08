Ufficiale Reims, Foket torna in Belgio e firma un triennale con l'Anderlecht

Il terzino belga Thomas Foket, che soltanto a gennaio 2023 aveva rinnovato il proprio contratto con lo Stade Reims fino al 30 giugno 2025, lascia il club francese ad un anno dalla scadenza e torna in Patria.

il giocatore ha lasciato il ritiro d'allenamento dello Stade Reims in Giappone per volare in Belgio e fare le visite mediche con l'Anderlecht. Ha firmato un contratto per 3 stagioni, fino al 30 giugno 2027 approdando a parametro zero, dopo aver risolto il precedente accordo con i francesi.