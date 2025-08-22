Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Renato Veiga è un nuovo giocatore del Villarreal: accordo lunghissimo fino al 2032

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:57Calcio estero
di Niccolò Righi

Il Villarreal ed il Chelsea hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Renato Veiga, che giocherà per gli spagnoli per le prossime sette stagioni, fino a giugno 2032. Affare concluso per circa 30 milioni di euro, che lo rende il calciatore più pagato della storia dei sottomarini gialli. Questo il comunicato pubblicato sul sito del club iberico:

"Il difensore portoghese completerà la sua prima sessione di allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra questo sabato, sotto la guida di Marcelino García Toral. Il club annuncerà presto tutti i dettagli riguardanti la sua presentazione ufficiale come giocatore dei Yellows.

Renato Palma Veiga (Lisbona, Portogallo, 29 luglio 2003) è un magnifico difensore centrale mancino, con una corporatura robusta e un piede robusto. Si distingue per la sua forza fisica, il dominio nei duelli individuali e la sua straordinaria capacità di colpire la palla. Oltre a poter giocare su entrambi i lati della linea difensiva, può giocare anche come terzino sinistro e persino come centrocampista. Un vero difensore da Champions League.

A soli 22 anni, il difensore portoghese di origine capoverdiana, cresciuto nelle giovanili dello Sporting CP, ha giocato per la Juventus, il Chelsea, il Basilea e l'Augsburg. Gioca anche nella nazionale portoghese, con la quale ha recentemente vinto la UEFA Nations League".

