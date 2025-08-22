Ufficiale PSV, colpo dal Bayern Monaco. Preso il 2005 Wanner: "Voglio avere successo con il club"

Colpo in entrata per il PSV Eindhoven, che si assicura dal Bayern Monaco il centrocampista classe 2005 Paul Wanner. Per lui contratto fino al 2030 e maglia numero 10. Questo il comunicato del club olandese:

“A 16 anni e 15 giorni, Wanner è stato il più giovane giocatore di sempre a debuttare ufficialmente con l’FC Bayern München. Le sue presenze negli ultimi anni includono 35 partite in Bundesliga, 28 in 2. Bundesliga, due gare di UEFA Champions League e sette in Conference League, con la maglia della Nazionale giovanile tedesca. Nelle due stagioni precedenti, il Bayern lo aveva ceduto in prestito all’Elversberg (2. Bundesliga) e all’Heidenheim 1846 (Bundesliga).

Earnest Stewart descrive il mancino Wanner come un giocatore che può essere subito utile e che, allo stesso tempo, ha ancora un grande potenziale. “Paul è un centrocampista creativo, dinamico, offensivo e moderno”, ha dichiarato il direttore sportivo del PSV. “È un ragazzo aperto, che fa molte domande. Si vede chiaramente che ha una grande voglia di migliorare, lo si percepisce in ogni conversazione. Paul è un innesto molto apprezzato per il PSV e ne siamo davvero soddisfatti. Vediamo per lui un futuro brillante a Eindhoven, sia dal punto di vista sportivo che personale”.

Queste, invece, le prime parole di Wanner: “Sono estremamente felice di essere qui e di poter giocare per il PSV da ora in avanti. Voglio contribuire il più possibile al successo del club, aiutandolo con gol e assist. Mi sento completamente pronto per questa sfida e sono convinto che sia il passo giusto per me. L’allenatore Peter Bosz e i membri della dirigenza mi hanno fatto capire chiaramente di volermi davvero qui e che posso dare un contributo importante alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutti, dal club ai tifosi. Voglio avere successo qui, sia sul palcoscenico nazionale che su quello internazionale. Sono certo che sarà un percorso entusiasmante, nel quale speriamo di conquistare molti trofei”.