Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

PSV, colpo dal Bayern Monaco. Preso il 2005 Wanner: "Voglio avere successo con il club"

PSV, colpo dal Bayern Monaco. Preso il 2005 Wanner: "Voglio avere successo con il club"TUTTO mercato WEB
© foto di José Maria Diaz Acosta
Oggi alle 13:42Calcio estero
di Niccolò Righi

Colpo in entrata per il PSV Eindhoven, che si assicura dal Bayern Monaco il centrocampista classe 2005 Paul Wanner. Per lui contratto fino al 2030 e maglia numero 10. Questo il comunicato del club olandese:

“A 16 anni e 15 giorni, Wanner è stato il più giovane giocatore di sempre a debuttare ufficialmente con l’FC Bayern München. Le sue presenze negli ultimi anni includono 35 partite in Bundesliga, 28 in 2. Bundesliga, due gare di UEFA Champions League e sette in Conference League, con la maglia della Nazionale giovanile tedesca. Nelle due stagioni precedenti, il Bayern lo aveva ceduto in prestito all’Elversberg (2. Bundesliga) e all’Heidenheim 1846 (Bundesliga).

Earnest Stewart descrive il mancino Wanner come un giocatore che può essere subito utile e che, allo stesso tempo, ha ancora un grande potenziale. “Paul è un centrocampista creativo, dinamico, offensivo e moderno”, ha dichiarato il direttore sportivo del PSV. “È un ragazzo aperto, che fa molte domande. Si vede chiaramente che ha una grande voglia di migliorare, lo si percepisce in ogni conversazione. Paul è un innesto molto apprezzato per il PSV e ne siamo davvero soddisfatti. Vediamo per lui un futuro brillante a Eindhoven, sia dal punto di vista sportivo che personale”.

Queste, invece, le prime parole di Wanner: “Sono estremamente felice di essere qui e di poter giocare per il PSV da ora in avanti. Voglio contribuire il più possibile al successo del club, aiutandolo con gol e assist. Mi sento completamente pronto per questa sfida e sono convinto che sia il passo giusto per me. L’allenatore Peter Bosz e i membri della dirigenza mi hanno fatto capire chiaramente di volermi davvero qui e che posso dare un contributo importante alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutti, dal club ai tifosi. Voglio avere successo qui, sia sul palcoscenico nazionale che su quello internazionale. Sono certo che sarà un percorso entusiasmante, nel quale speriamo di conquistare molti trofei”.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Bayern Monaco, brutte notizie: anche Wanner ko, lieve lesione ai legamenti della... Bayern Monaco, brutte notizie: anche Wanner ko, lieve lesione ai legamenti della caviglia
Heidenheim, dopo la salvezza si lavora ad un nuovo prestito di Wanner dal Bayern Heidenheim, dopo la salvezza si lavora ad un nuovo prestito di Wanner dal Bayern
Bayern Monaco, Freund: "Wanner sta imparando tanto, ha un enorme potenziale" Bayern Monaco, Freund: "Wanner sta imparando tanto, ha un enorme potenziale"
Altre notizie Calcio estero
Renato Veiga è un nuovo giocatore del Villarreal: accordo lunghissimo fino al 2032... UfficialeRenato Veiga è un nuovo giocatore del Villarreal: accordo lunghissimo fino al 2032
PSV, colpo dal Bayern Monaco. Preso il 2005 Wanner: "Voglio avere successo con il... UfficialePSV, colpo dal Bayern Monaco. Preso il 2005 Wanner: "Voglio avere successo con il club"
Barcellona, Flick chiude alle uscite: "Casadò e Fermin? Li amo, avrò bisogno di loro"... Barcellona, Flick chiude alle uscite: "Casadò e Fermin? Li amo, avrò bisogno di loro"
Manchester City, Dias dopo il rinnovo: "Non avrei immaginato di giocare da altre... Manchester City, Dias dopo il rinnovo: "Non avrei immaginato di giocare da altre parti"
Clamoroso in Inghilterra: il Nottingham Forest starebbe pensando all'esonero di Espirito... Clamoroso in Inghilterra: il Nottingham Forest starebbe pensando all'esonero di Espirito Santo
Colpo Ioannidis per lo Sporting CP: vicina l'Intesa con il Panathinaikos per 20 milioni... TMWColpo Ioannidis per lo Sporting CP: vicina l'Intesa con il Panathinaikos per 20 milioni
Accuse pesantissime di Veronique Rabiot: "Greenwood ha picchiato la moglie, eppure..."... Accuse pesantissime di Veronique Rabiot: "Greenwood ha picchiato la moglie, eppure..."
Newcastle, Howe sul caso Isak: "È una situazione lose-lose. Non ci sarà nemmeno lunedì"... Newcastle, Howe sul caso Isak: "È una situazione lose-lose. Non ci sarà nemmeno lunedì"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Juventus, Tudor si sfoga perché due giocatori che bloccano il mercato. E non ha Kolo Muani
5 Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.1 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.2 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
Immagine top news n.3 Matic torna in Serie A, è fatta col Sassuolo. Il 37enne firmerà per un anno con opzione
Immagine top news n.4 L'Inter accoglie Diouf e saluta Asllani. Chivu focalizzato sul Torino
Immagine top news n.5 Juventus, Nico Gonzalez in uscita, Comolli prepara il colpo Zhegrova
Immagine top news n.6 Asllani va al Torino e l'Inter sceglie Andy Diouf. Al Lens vanno 25 milioni, oggi le visite
Immagine top news n.7 Milan e Boniface sono sempre più vicini. De Winter e Athekame si presentano, Okafor saluta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.3 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Riparte la Serie C, Cavagnis: "Inaccettabile vederei ai nastri di partenza club così in difficoltà"
Immagine news Serie A n.2 Recalcati: ”Diouf un fulmine a ciel sereno. Upamecano o Kim per la difesa”
Immagine news Serie A n.3 Brambati: ”Modric potrà fare la differenza. Boniface? Operazione da 7”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Rowe? Speriamo di esserci capiti... Arriva da De Zerbi, imparerà presto"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Sarà emozionante la prima all'Olimpico"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "Contro il Napoli out in tre. Mercato? Sappiamo come integrare questa rosa"
Immagine news Serie A n.4 Dumfries: "Siamo noi i favoriti per lo scudetto. Impressionato da Chivu, ora lavoriamo di più"
Immagine news Serie A n.5 Ballotta: "Lazio, quest'anno puoi migliorare. Credo che Provedel meriti il posto da titolare"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco: "Mercato aperto? Se volete vi dico la solita favoletta. Gioca Camarda"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, Castori: "Soddisfatto della rosa che ho a disposizione, tutte le scelte sono ponderate"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Lasagna una mia richiesta. Mercato? Valutiamo opportunità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Amadei: "Trattato con due gruppi, ma devono tirare fuori davvero i soldi"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, per rinforzare l'attacco si guarda in casa Sassuolo: tre giocatori nel mirino
Immagine news Serie B n.5 Stasera Pescara-Cesena, i convocati di Mignani: c'è il nuovo acquisto Olivieri
Immagine news Serie B n.6 Lo Spezia si rinforza fra i pali. Dal Pisa arriva in prestito Leonardo Loria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Riparte la Serie C, Cavagnis: "Inaccettabile vederei ai nastri di partenza club così in difficoltà"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, il giovane Avolio scende di categoria e va in prestito al Termoli
Immagine news Serie C n.3 Cambobasso, volto nuovo fra i pali: dalla Sampdoria arriva in prestito il giovane Tantalocchi
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco: "Il Cittadella è il nostro riferimento nel Veneto"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna scatenato, annunciato anche Daniele Borra fra i pali
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, rinforzo d'esperienza in difesa: contratto annuale per Giulio Donati
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la stagione del calcio femminile: Juve, Inter e Roma in campo per la Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "C'è grande emozione. Champions vero obiettivo di questo inizio di stagione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Cincotta: "Roma fra le prime 10 d'Europa, noi neopromosse. Siamo pronte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?