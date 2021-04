"Rifletterò sul mio futuro". Rivedi Flick dopo l'eliminazione del Bayern dalla Champions

vedi letture

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, è stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Ancora non ci ho pensato, come allenatore bisogna sempre riflettere su come raggiungere il maggior successo. La crescita è un processo continuo. Come allenatore e responsabile principale bisogna sempre riflettere ed è normale che ci pensi, che rifletta sul mio futuro. Vedremo se ci sarà una squadra che può crescere con me, devo fare questa valutazione".