Rio Ferdinand: "Giocai una partita ubriaco. Da giovane ero pazzo, passavo dalla birra alla vodka"

Intervenuto al "The Mo Gilligan Podcast", Rio Ferdinand ha raccontato un retroscena riguardante la su carriera da giocatore. L'ex difensore ha ammesso che nel suo periodo al West Ham ha giocato persino ubriaco: "Quando ero giovane ero pazzo, potevo passare la giornata bevento, anche dieci pinte di birra per poi passare alla vodka". La partita a cui fa riferimento è quella contro l'Arsenal nella stagione 1996/97: "Avevo preso tre brandy con Coca-Cola ed ero nello spogliatoio. Mi dice un uomo di servizio di vestirmi, che ero stato chiamato. Avevo ancora un bicchiere in mano" afferma Ferdinand, all'epoca nemmeno maggiorenne: "Ero in panchina e pensavo: per favore, non fatemi entrare. Non posso farlo. E poi sono entrato". Prese il posto di Slaven Bilic all'87', in una partita persa 2-0.