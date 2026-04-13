Ritorno con polemica. L'atteggiamento di Gavi fa discutere: troppi momenti di nervosismo

Il derby tra Barcellona ed Espanyol ha lasciato strascichi ben oltre il risultato del campo, con tensioni, provocazioni e momenti di forte nervosismo che hanno acceso il post-partita. Protagonista assoluto, nel bene e nel male, è stato Gavi. Il centrocampista blaugrana è tornato titolare con la consueta personalità, incidendo anche nell’economia della partita, ma finendo ancora una volta al centro di episodi controversi. Durante il match, il giovane catalano ha prima avuto un acceso confronto con Omar El Hilali, episodio che gli è costato un cartellino giallo, e poi è stato protagonista di un nuovo scontro verbale, questa volta con Pere Milla, sfociato in una tensione faccia a faccia che ha richiesto l’intervento dei compagni per evitare ulteriori conseguenze.

Le scintille non si sono fermate al fischio finale. Al termine della gara, alcuni giocatori del Barça si sono avvicinati a Pol Lozano durante i festeggiamenti, dopo precedenti attriti nati già sul terreno di gioco. Il centrocampista dell’Espanyol ha commentato con amarezza: "Credo che si sia visto il rispetto che hanno per gli altri professionisti. Non ho altro da aggiungere". In zona mista ha poi aggiunto, in modo ancora più diretto: "È sempre lo stesso, non vale la pena dire altro".

Anche l’allenatore dell’Espanyol, Manolo González, ha commentato con toni molto duri: "Quando vinci siamo tutti ‘pistoleri’. Ma quando perdi devi saper accettare e competere al massimo". A rendere ancora più incandescente il finale di gara, i giocatori del Barça - in particolare Fermín López, Marc Casadó, Gavi e Lamine Yamal - sono stati protagonisti di cori contro l’Espanyol, alimentando ulteriormente una rivalità già storicamente tesa.