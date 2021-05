Rivedi Emery dopo il 4° trionfo in EL: "Siamo stati impeccabili. Dovevo portare risultati"

Quattro finali su cinque, il titolo di "Mister Europa League" sempre più meritato. Unai Emery ha portato alla vittoria di un trofeo internazionale la squadra della città più piccola nella storia delle competizioni europee e ovviamente è raggiante: "Sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Perché sono venuto qui? Non mi hanno ingaggiato per vincere l'Europa League, è complicato, ma volevano che portassi dei risultati. Come ho detto al club e ai miei giocatori, l'importante è la continuità, restare in Europa anno dopo anno. Abbiamo sempre avuto il pensiero di vincere un titolo. Creare le circostanze per riuscirci, come in Copa del Rey. Vincere la Liga è più difficile perché le prime quattro sono più forti, ma abbiamo fatto progressi in Europa League ed è ora di partecipare alla Champions. Siamo stati impeccabili".