Rivedi Mourinho dopo il 4-1 al Wolfsberger: "Abbiamo un piede negli ottavi. Bale? Non ha i 90'"

Il Tottenham ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di Europa League battendo 4-1 in trasferta il Wolfsberger. José Mourinho è ovviamente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e ha parlato anche di Gareth Bale, autore di una rete ma sostituito nella ripresa da Lamela: "Sono felice del risultato perché nella gara di ritorno in casa possiamo permetterci anche un margine di errore. Abbiamo un piede negli ottavi. Bale? L'ho tolto perché so che per lui in questo momento è difficile giocare 90 minuti e avevo bisogno della freschezza di Lamela".