Rivedi Zidane dopo la sconfitta: "Il Chelsea ha giocato meglio, ma sono orgoglioso del Real"

Zinedine Zidane è ovviamente deluso per l'eliminazione in semifinale del suo Real Madrid contro il Chelsea ma accetta il verdetto del campo e fa i complimenti alla squadra di Tuchel, ribadendo di essere orgoglioso di quanto fatto dai suoi ragazzi in una stagione molto complicata: "Questa è stata una stagione difficile, tra alti e bassi e infortuni purtroppo è andata così. Credo però che abbiamo disputato una buona Champions, siamo arrivati a un passo dalla finale e lo abbiamo meritato. Oggi dobbiamo fare i complimenti al Chelsea che ha giocato meglio di noi, ma questo non cambia nulla: sono molto orgoglioso e felice di quello che abbiamo fatto. Adesso bisogna trovare le energie e la concentrazione per affrontare le ultime quattro partite di campionato".