Robben trascina il Groningen e sogna la Nazionale: "L'Europeo? Vorrei ma sono realista"

vedi letture

Non giocava titolare dal 13 settembre scorso e si pensava che non sarebbe più tornato in campo. Invece, la stella di Arjen Robben brilla ancora: il fantasista olandese ha giocato dal 1' nel match contro l'Emmen, risultando decisivo con due assist. Una prestazione che gli ha consentito di ricevere il premio di Player of the week della Eredivisie, e che riaccende il desiderio di Nazionale, come ha confermato lo stesso ex giocatore di Real e Bayern: "Se Frank de Boer mi dovesse chiamare, ci andrei, ma devo essere realista. Bisogna essere in forma per fare la differenza, ancor di più in Nazionale. È un altro livello. Da qualche parte nei miei sogni più folli c'è l'idea di andare all'Europeo. Ma bisogna stare attenti coi titoli dei giornali". Robben ha 37 anni e aveva lasciato l'Olanda nel 2017, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.