Roberto Carlos: "Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos dopo la finale del 2018"

L'ex Real Madrid Roberto Carlos ha parlato del sorteggio Champions che ha accoppiato i Blancos con il Liverpool. Il brasiliano parte dal discusso episodio della finale di due anni fa, quando Sergio Ramos causò l'uscita dal campo di Momo Salah per colpa di un infortunio alla spalla: "Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos... Di certo si tornerà a parlare di quell'azione nei prossimi giorni. Il Real Madrid dovrà decidere la sfida già nella gara di andata in casa, l'importante per Zidane sarà avere tutti a disposizione. Il Real deve essere preoccupato del Liverpool, ma il Liverpool deve esserlo ancora di più".