Rodrigo Ely può restare all'Alaves: il club basco pensa di rinnovare il contratto dell'ex Milan

vedi letture

Secondo quanto riporta AS, l'avventura di Rodrigo Ely all'Alaves potrebbe proseguire. Il difensore centrale, che in Italia ha un trascorso tra le altre nel Milan, si è recentemente ristabilito da un infortunio al legamento crociato che l'ha portato ad essere operato nello scorso giugno, e se per altri giocatori in scadenza o in prestito è già stato annunciato l'addio, non è stato il suo caso. Si ritiene che l'allenatore Javi Calleja, che avrà l'ultima parola, intenda tenerlo.