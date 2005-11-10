Ufficiale Niente Roma per il giovane Leo Sauer: va allo Stoccarda, quasi 15 milioni al Feyenoord

Il giovane attaccante Leo Sauer si trasferisce dal Feyenoord allo Stoccarda per una cifra di quasi 15 milioni di euro più bonus - secondo la stampa tedesca - e firmando un contratto fino al 30 giugno 2031. Nelle scorse settimane era stato accostato a diversi club in giro per l'Europa ed era stato appuntato anche dalla Roma fra i giovani da poter inserire in rosa in ottica futura.

Il comunicato dello Stoccarda

Ecco il comunicato del club tedesco: "Il VfB ha rafforzato le sue opzioni per l'attacco della stagione 2026/27 con la firma di Leo Sauer. Il ventenne si unisce dal club olandese del Feyenoord, dove ha acquisito esperienza in Eredivisie, UEFA Champions League e UEFA Europa League. Sauer ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 44 al VfB".

Le parole di Sauer

Leo Sauer ha dichiarato: "Il mio obiettivo è avere il più successo possibile con il VfB in tutte e tre le competizioni. È bello far parte di un club così prestigioso. Il VfB ha un profilo enorme, una ricca tradizione e un'enorme base di fan. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di giocare la mia prima partita per il mio nuovo club".