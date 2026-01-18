Roma, nome nuovo per l'attacco. Piace lo slovacco del Feyenoord Sauer: costa 15 milioni

La Roma continua a muoversi sul mercato, ma l’emergenza offensiva non accenna a dissolversi. Tra arrivi, rientri e nuovi stop, l’attacco giallorosso resta incompleto rispetto alle idee di Gasperini, che ha bisogno di interpreti precisi per dare forma alla sua rivoluzione tattica. Malen e Vaz sono stati accolti, Pellegrini è tornato disponibile, ma le assenze di Ferguson, Dovbyk, El Shaarawy e il caso nebuloso di Bailey tengono il reparto in bilico. Proprio per questo, più che un altro centravanti, ora servono esterni capaci di cambiare ritmo e rompere gli equilibri.

In questo, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, quadro prende sempre più quota il nome di Leo Sauer. Classe 2005, di proprietà del Feyenoord, lo slovacco rappresenta un profilo che intriga molto Trigoria: giovane, veloce, tecnico, già abituato a palcoscenici importanti tra Eredivisie ed Europa League. I numeri non sono ancora esplosivi, ma parlano di un talento in crescita, capace di incidere sia con il gol sia con l’assist, soprattutto partendo largo e puntando l’uomo.

Sauer risponde perfettamente all’identikit cercato da Gasperini: un’ala che attacca la profondità, salta l’avversario e mantiene alta l’intensità per tutta la partita. Il costo dell’operazione non è banale, perché il Feyenoord valuta il giocatore oltre i 15 milioni e non è certo intenzionato a svenderlo. Tuttavia, rispetto ad altri obiettivi più affermati, l’investimento appare più sostenibile e coerente con una linea che guarda anche al futuro.