Ufficiale Il Como ci ha provato, ma Mitongo a 18 anni sceglie la Turchia: l'annuncio del Trabzonspor

"Il nostro nuovo acquisto, Rene Mitongo, si è sottoposto alle visite medica presso l'ospedale Acıbadem Fulya": il Trabzonspor, pubblicando una foto di Rene Mitongo che si sottopone a delle visite mediche, annuncia così il suo nuovo acquisto. Un nome che poteva anche finire a giocare in Serie A nella prossima stagione, ma che ha fatto una scelta differente.

Futuro in Turchia

Il futuro del giovane talento dello Standard Liegi René Mitongo, centravanti classe 2008 non sarà in Italia dove era seguito da Fiorentina e Como, che avevano mosso passi concreti per lui a inizio mese, e dal Genoa, che invece aveva chiesto solo informazioni al club belga.

Il Trabzonspor beffa la Serie A

turchi dunque si aggiudicano un talento che in patria molti accostano, per qualità fisiche, modo di giocare, movenze e ovviamente ruolo, a un certo Romelu Lukaku. Mitongo ha già preso parte a 9 partite con lo Standard Liegi. Nelle Under si è già messo in mostra a suon di gol, stessa cosa per quanto riguarda le nazionali: sono 12 i gol in 25 partite tra Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19 del Belgio.