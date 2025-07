Ufficiale Ronaldo ha spinto, ora è ufficiale l'arrivo di Joao Felix all'Al Nassr: le cifre dell'affare

Ecco l'ufficialità tanto attesa, che spegne le speranze la piccola fiammella di speranza del Benfica di riportare il proprio pupillo al Da Luz. Infatti l'Al-Nassr ha appena reso noto, tramite i propri canali social, l’ingaggio di Joao Felix come nuovo giocatore della squadra di Jorge Jesus, dopo il suo arrivo domenica al ritiro della squadra saudita in Austria.

Il Chelsea ha accettato l’offerta di circa 50 milioni di euro, con bonus variabili, da parte del club dell’Arabia Saudita e ha ceduto l'attaccante portoghese che era stato avvicinato di fatto al Benfica di Rui Costa. Niente da fare, Joao Felix lascia così l'Europa per riunirsi al suo compagno di Nazionale Cristiano Ronaldo, in quello che sarà il sesto club della sua carriera professionistica dopo Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona e Milan.

Cruciale per completare il trasferimento del 25enne la determinazione dell’allenatore dell’Al Nassr, Jorge Jesus, e di CR7 per sbloccare la trattativa. Notizia grandiosa invece per il Chelsea, che recupera così parte dell'investimento fatto un anno fa per riportare Joao Felix a Stamford Bridge senza risultati utili. E dopo essere finito rapidamente fuori dal progetto di Enzo Maresca.

La cessione di João in Arabia non porta nessun guadagno extra all’Atletico, poiché nel contratto di vendita al Chelsea era prevista una clausola secondo cui il club spagnolo avrebbe ricevuto il 20% della plusvalenza in caso di futura rivendita. Ma, siccome il Chelsea lo ha venduto all’Al Nassr a un prezzo inferiore a quello d’acquisto, non si genera alcuna plusvalenza per il club londinese.