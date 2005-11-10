Ufficiale Sadio Mané dice addio alla Nazionale senegalese: "Ho sacrificato tutto per questo Paese"

La stella dell'Al Nassr ha annunciato il suo ritiro dagli impegni col Senegal attraverso una lettera pubblicata sul quotidiano Le Quotidien.

Sadio Mané dice addio alla nazionale del Senegal. A pochi giorni dalla dolorosa eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale 2026 contro il Belgio, terminata con una sconfitta per 3-2, il capitano dei Leoni della Teranga ha annunciato il ritiro dalla selezione attraverso un comunicato diffuso dal quotidiano senegalese Le Quotidien. Si chiude così una carriera internazionale durata quattordici anni, durante la quale l'attaccante ha indossato per 130 volte la maglia del Senegal, diventando uno dei simboli più importanti nella storia del calcio del Paese.

Il percorso vincente di Sadio

A 34 anni, l'ex esterno di Liverpool, Southampton e Metz lascia la nazionale dopo aver contribuito a scrivere le pagine più importanti del calcio senegalese. Il momento più alto della sua carriera con la selezione è stato il trionfo nella Coppa d'Africa del 2021, primo titolo continentale conquistato dal Senegal, competizione nella quale Mané fu tra i grandi protagonisti. Nel corso degli anni ha guidato la squadra anche ai Mondiali, diventando un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo grazie alla sua esperienza e alla sua leadership.

Le parole di Mané

Nel messaggio d'addio, Mané ha voluto ringraziare tutto il popolo senegalese, ribadendo il profondo legame con la maglia della nazionale. "Sappiate che ho sacrificato tutto per questa bandiera. Ho dato il meglio di me stesso e ho sempre lottato con determinazione per la nostra patria", ha scritto il fuoriclasse senegalese. Parole che chiudono un capitolo storico per il Senegal e sanciscono l'addio di uno dei più grandi calciatori che il Paese abbia mai avuto.