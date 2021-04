Saint-Etienne, Puel: "Sconfitta che fa male, meritavamo il pareggio"

vedi letture

Le parole di Puel dopo PSG-Saint-Etienne 3-2.

Il tecnico del Saint-Etienne Claude Puel ha commentato così la beffarda sconfitta in casa del PSG. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da butfootballclub.fr: "Si è giocato su piccoli dettagli, tra cui dei falli non fischiati nei minuti finali. Ci sono molti rimpianti e frustrazioni dopo una partita del genere". È dura sia per me che per i giocatori. Siamo riusciti a mettere in difficoltà il PSG, ma abbiamo incassato il pareggio troppo velocemente. Fa molto male prendere un gol a pochi secondi dalla fine. Meritavamo almeno un punto".