Salah, l'eliminazione brucia: non ha sedotto il Real e non potrà esercitare pressioni sui Reds

Missione fallita per Momo Salah. Il campione egiziano non è riuscito a essere decisivo contro il Real Madrid nella sfida di ritorno dei quarti di Champions e questo potrebbe influire anche nelle discussioni con il Liverpool per il rinnovo del contratto. L'ex Roma, infatti, sperava di sfruttare la vetrina della Champions come occasione per ritrovarsi in una posizione di forza e chiedere un sostanzioso aumento di stipendio ai Reds. Secondo il Mirror, il club lo considera uno dei 4 giocatori fondamentali per il futuro e c'è il desiderio di legarsi ancora per molti anni. Salah, tra l'altro, avrebbe voluto impressionare il Real Madrid, uno dei potenziali acquirenti, ma non ci è riuscito e per questo motivo sembra quasi scontata una sua permanenza in Inghilterra.