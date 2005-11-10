Ufficiale Troppi problemi fisici e un braccio di ferro per il contratto: Bastos se ne va dal Botafogo

Si chiude l'avventura di Bastos con il Botafogo. Il club brasiliano ha infatti raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto del difensore angolano, già registrata nel Bollettino Informativo Giornaliero (BID) della Federcalcio brasiliana.

Il legame tra le parti sarebbe dovuto terminare nel dicembre 2026, ma la separazione è arrivata con alcuni mesi di anticipo. Alla base della decisione ci sarebbero alcune pendenze economiche che avevano incrinato il rapporto tra il giocatore e la società. Proprio per questo motivo Bastos non si era presentato al raduno della squadra in vista della ripresa della stagione, mentre da tempo erano in corso i colloqui per trovare un'intesa sulla conclusione del contratto.

Arrivato al Botafogo nell'agosto del 2023, il centrale classe 1991 ha lasciato un segno importante nella storia recente del club. Nonostante l'assenza nel finale della stagione 2024 a causa di un infortunio muscolare alla coscia, è stato uno dei protagonisti del doppio trionfo conquistato dal Botafogo, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del campionato brasiliano e della Copa Libertadores.

La sua esperienza, però, è stata fortemente condizionata dai problemi fisici. Nel febbraio 2025 Bastos aveva riportato un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi per quasi un anno, limitandone il rendimento nelle stagioni successive. Con la risoluzione del contratto si conclude così il percorso del difensore ex Lazio in maglia bianconera, dopo tre anni caratterizzati da successi, ma anche da numerose difficoltà sul piano fisico e societario.