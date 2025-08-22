Ufficiale Santos, niente Sampaoli: scelto Juan Pablo Vojvoda come nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Cléber Xavier in seguito alla pesante sconfitta per 6-0 contro il Vasco da Gama, il Santos era alla ricerca di un nuovo tecnico capace di risollevare la squadra. Tra i nomi accostati c’era anche quello di Jorge Sampaoli, ma l’ex selezionatore argentino avrebbe richiesto un mercato troppo oneroso per il club paulista.

La scelta finale è ricaduta su Juan Pablo Vojvoda, allenatore argentino che ha guidato il Fortaleza dal 2021 fino a luglio 2025. Vojvoda porta con sé esperienza nel campionato brasiliano e un profilo giovane, dinamico e pragmatico, ritenuto adatto per rilanciare il Santos dopo un avvio di stagione difficile. Il club ha ufficializzato l’ingaggio tramite un comunicato sui propri canali ufficiali: "Il Santos Futebol Clube ha concluso un accordo con Juan Pablo Vojvoda per diventare il nuovo allenatore della squadra professionistica. L’allenatore arriva al Peixão con un contratto fino alla fine del 2026".

Con l’arrivo di Vojvoda, il Santos spera di ritrovare stabilità e competitività, puntando a costruire un progetto duraturo nonostante le difficoltà iniziali. L’allenatore argentino dovrà subito confrontarsi con la realtà della squadra e con le aspettative di tifosi e dirigenza, chiamato a riportare il club a risultati positivi e a valorizzare i giovani talenti presenti in rosa.