Ufficiale Terzo club maltese per Joseph Minala: l'ex Lazio ha firmato con il Marsaxlokk

A 28 anni, Joseph Minala è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ricordate i meme su di lui? Quelli che, all’epoca del suo esordio con la Lazio, lo dipingevano come un 18enne che sembrava avere il doppio degli anni dichiarati? Quelle immagini lo hanno reso famoso più del campo, trasformandolo in una vera e propria icona ma frenandone la carriera.

Dopo l’esordio nella Capitale e i prestiti in Serie B con Bari, Salernitana e Latina, Minala ha intrapreso una carriera nomade: esperienze in Cina, in Lettonia e poi a Malta, dove ha militato con Sliema Wanderers e Gżira United. Ora, il centrocampista camerunese riparte dal Marsaxlokk FC, altro club dell'arcipelago del Mar Mediterraneo.

Minala, fisico imponente e sorriso inconfondibile, non è mai diventato una star e non ha mai mollato, convivendo con quell’etichetta che lo ha seguito ovunque. Come lui stesso ha detto: "Mi hanno sempre giudicato per l’aspetto e non per il campo". Ora ricomincia da un piccolo club maltese mantenendo intatta la voglia di giocare e di divertirsi.