Ufficiale Bosko Sutalo riparte dalla Polonia: l'ex Atalanta e Verona passa in prestito al Cracovia

Il Cracovia ha annunciato l’arrivo di Bosko Sutalo, difensore croato classe 1998, che approda in Polonia con la formula del prestito annuale con opzione di acquisto. Nel caso dovesse essere esercitata, firmerà un contratto quadriennale.

Sutalo è cresciuto nelle giovanili del NK Neretva, prima di passare al RNK Spalato e poi all'Osijek, dove ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Le sue prestazioni in Croazia hanno attirato l’attenzione dell’Atalanta, che lo ha acquistato nel gennaio 2020 per 4 milioni di euro. In Italia ha vestito anche la maglia del Verona, totalizzando complessivamente quasi 40 presenze in Serie A.

Dopo l’esperienza italiana, Sutalo è tornato in patria al Dinamo Zagabria, dove ha conquistato due titoli nazionali, oltre a Coppa e Supercoppa di Croazia. La scorsa stagione ha militato nello Standard Liegi, partecipando a 25 partite e segnando una rete. Il difensore vanta anche presenze nelle competizioni europee e con le nazionali giovanili croate e porta quindi grande esperienza al reparto arretrato del Cracovia.