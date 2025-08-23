Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Un altro argentino sbarca a Miami: dal Newell's ecco il talento Mateo Silvetti

Un altro argentino sbarca a Miami: dal Newell's ecco il talento Mateo SilvettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:26Calcio estero
di Michele Pavese

L’Inter Miami ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Mateo Silvetti, proveniente dal Newell’s Old Boys, con un contratto fino al 31 dicembre 2029 e opzione per il 2030.

Silvetti, 19 anni, originario di Rosario, ha sviluppato tutta la sua carriera professionistica a Newell’s Old Boys, club in cui è cresciuto nelle giovanili. Dopo il debutto nel 2024, ha totalizzato 37 presenze tra campionato e coppe, contribuendo con sei reti e due assist. Giovane talento in rampa di lancio, l’attaccante si distingue per velocità, tecnica e senso del gol, caratteristiche che ne hanno fatto uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino.

A livello internazionale, Silvetti ha rappresentato l’Argentina Under 20, collezionando tre presenze e un gol dal suo esordio nel 2024. Significativo il fatto che, nelle sue apparizioni con la Nazionale giovanile, sia stato allenato dall’attuale tecnico dell’Inter Miami, Javier Mascherano, che lo ha voluto fortemente. L'Inter Miami rinforza così il reparto offensivo con un giovane talento: Silvetti rappresenta un investimento a lungo termine per la franchigia americana, che ambisce a valorizzare giovani promesse e rafforzare la competitività in campionato.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Dal Newell's alla corte di Messi: l'Inter Miami in chiusura per il talento argentino... Dal Newell's alla corte di Messi: l'Inter Miami in chiusura per il talento argentino Silvetti
Inter, Tomas Perez in arrivo: c'è l'accordo col Newell's. Fumata grigia per Silvetti... Inter, Tomas Perez in arrivo: c'è l'accordo col Newell's. Fumata grigia per Silvetti
Un talento al giorno, Mateo Silvetti: il gioiellino che ha convinto l'Inter Un talento al giorno, Mateo Silvetti: il gioiellino che ha convinto l'Inter
Altre notizie Calcio estero
Un altro argentino sbarca a Miami: dal Newell's ecco il talento Mateo Silvetti UfficialeUn altro argentino sbarca a Miami: dal Newell's ecco il talento Mateo Silvetti
Sinisterra lascia la Premier: l'esterno colombiano del Bournemouth va al Cruzeiro... UfficialeSinisterra lascia la Premier: l'esterno colombiano del Bournemouth va al Cruzeiro in prestito
Bosko Sutalo riparte dalla Polonia: l'ex Atalanta e Verona passa in prestito al Cracovia... UfficialeBosko Sutalo riparte dalla Polonia: l'ex Atalanta e Verona passa in prestito al Cracovia
Al Betis basta un lampo di Lo Celso: 1-0 all'Alaves e prima vittoria ne LaLiga 2025/26... Al Betis basta un lampo di Lo Celso: 1-0 all'Alaves e prima vittoria ne LaLiga 2025/26
Il saluto di Donnarumma al PSG: ovazione dei tifosi e cori per il portiere azzurro... Il saluto di Donnarumma al PSG: ovazione dei tifosi e cori per il portiere azzurro
Terzo club maltese per Joseph Minala: l'ex Lazio ha firmato con il Marsaxlokk UfficialeTerzo club maltese per Joseph Minala: l'ex Lazio ha firmato con il Marsaxlokk
Chelsea travolgente: 5-1 al West Ham ma Maresca è preoccupato per il k.o. di Palmer... Chelsea travolgente: 5-1 al West Ham ma Maresca è preoccupato per il k.o. di Palmer
Rosario Central, incidente stradale per Kevin Gutierrez. Anche Di Maria tra i soccorritori... Rosario Central, incidente stradale per Kevin Gutierrez. Anche Di Maria tra i soccorritori
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
Le più lette
1 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
2 Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
4 Milan, Allegri scopre una carta. Per Boniface manca solo l'annuncio, due gli interrogativi
5 De Zerbi e il caso Rabiot: "Più attenzioni a lui che a mio figlio ma nessuno è al di sopra del club"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Lucumí: "Il Bologna ci ha sempre detto che con l'offerta giusta sarebbe partito"
Immagine top news n.1 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.2 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.3 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.5 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.6 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.7 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.3 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.2 Impallomeni: ”Sorpreso dai problemi della Roma. Gasp? Nessun acquisto per lui”
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: ”Napoli e Inter in prima fila. Pellegrini deve lasciare la Roma”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
Immagine news Serie A n.2 Diouf emozionato: "Inter, non ci ho pensato un attimo. Nessun dubbio nella scelta"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Nicola: "Milan molto qualitativo. Le squadre di Allegri sono sempre competitive"
Immagine news Serie A n.4 Fattori: "Non ho una grande opinione di Pongracic. Fiorentina, terrei Pablo Marí"
Immagine news Serie A n.5 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
Immagine news Serie A n.6 Hellas, Zanzi: "Non va vinto lo scudetto del mercato. Il rinnovo di Montipò? Non commento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara ko col Cesena. Olzer: "Ci sono amarezza è incazzatura, ma è solo la prima di 38 gare"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Giocato da squadra vera, ma guai ad abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.3 Palermo-Reggiana, i convocati di Dionigi: tornato a disposizione Rozzio e Meroni
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Vivarini: "Abbiamo affrontato un avversario più avanti di noi"
Immagine news Serie B n.5 Monza-Mantova, i convocati di Bianco: tra gli arruolati per l'esordio c'è anche Keita
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Cesena 1-3, le pagelle: Desplanches rovina una prova super, ottimo Bastoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Immagine news Serie C n.2 Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del FVS
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel di Livorno
Immagine news Serie C n.4 'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera al 'Picchi'
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 1ª giornata - La Ternana chiede il FVS ma è 0-0. Sbloccati solo due match dopo 45'
Immagine news Serie C n.6 In C debutta il Football Video Support: il mister della Ternana Liverani è il primo a 'chiamarlo'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.2 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la stagione del calcio femminile: Juve, Inter e Roma in campo per la Serie A Women's Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?