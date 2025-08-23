Ufficiale Un altro argentino sbarca a Miami: dal Newell's ecco il talento Mateo Silvetti

L’Inter Miami ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Mateo Silvetti, proveniente dal Newell’s Old Boys, con un contratto fino al 31 dicembre 2029 e opzione per il 2030.

Silvetti, 19 anni, originario di Rosario, ha sviluppato tutta la sua carriera professionistica a Newell’s Old Boys, club in cui è cresciuto nelle giovanili. Dopo il debutto nel 2024, ha totalizzato 37 presenze tra campionato e coppe, contribuendo con sei reti e due assist. Giovane talento in rampa di lancio, l’attaccante si distingue per velocità, tecnica e senso del gol, caratteristiche che ne hanno fatto uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino.

A livello internazionale, Silvetti ha rappresentato l’Argentina Under 20, collezionando tre presenze e un gol dal suo esordio nel 2024. Significativo il fatto che, nelle sue apparizioni con la Nazionale giovanile, sia stato allenato dall’attuale tecnico dell’Inter Miami, Javier Mascherano, che lo ha voluto fortemente. L'Inter Miami rinforza così il reparto offensivo con un giovane talento: Silvetti rappresenta un investimento a lungo termine per la franchigia americana, che ambisce a valorizzare giovani promesse e rafforzare la competitività in campionato.