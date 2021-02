São Paulo, mister Crespo ricorda i tempi con Kakà, Vieri e Sheva nella sua presentazione

Presentato come nuovo allenatore del São Paulo in conferenza stampa, Hernan Crespo ha ricordato anche il suo passato in Italia con le maglie di Inter e Milan per descrivere il suo approccio alla professione di allenatore: "Ho avuto modo di giocare con Kaká, Shevchenko, Vieri, Drogba, Robben, Ibrahimovic, Adriano... Ho dimenticato sicuramente qualcuno. Tutti avevano caratteristiche diverse e quindi io cambiavo il mio modo giocare, a volte stavo più alto e altre più arretrato. Quello che non ho mai perso però è il senso del gol. Mi adattavo ma rimanevo sempre Crespo, lo stesso giocatore di sempre. Cambiavo in funzione della mia squadra, ma ero sempre io. Oggi gaccio la stessa cosa come allenatore. Ci sono partite e momenti diversi, ma non si può perdere la propria identità, il rispetto per pallone e per il gioco", ha detto l'ex tecnico del Defensa y Justicia.