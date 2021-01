Scozia, Old Firm ai Rangers grazie a un'autorete: +19 sul Celtic. Addio 10-in-a-row?

vedi letture

Il Rangers vince l'Old Firm e allunga a +19 sul Celtic. Il 10-in-a-row (il traguardo dei dieci campionati consecutivi vinti) ora per gli hoops sembra impossibile, nonostante la squadra di Neil Lennon debba ancora recuperare tre partite. Ad Ibrox Park finisce nel modo probabilmente più esaltante per un tifoso: ossia vincere il derby con un'autorete, per giunta di una bandiera della squadra avversaria. Succede questo a Glasgow, col tocco decisivo di Callum McGregor, 27 anni, da sempre al Celtic a parte una parentesi in prestito al Notts County. Partita decisa al 70', con i biancoverdi ritrovatisi otto minuti prima in inferiorità numerica per l'espulsione di Bitton. Ruolino di marcia spaventoso per gli uomini di Steven Gerrard, che in questa Premiership scozzese hanno vinto 20 partite su 22, pareggiando le restanti 2.