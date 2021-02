Scozia, Kilmarnock-Celtic 0-4. I Rangers restano distanti 20 punti: gol e highlights

Il Celtic di Neil Lennon cala il poker sul campo del Kilmarnock. Segnano Brown, Edouard (due volte) e Ajeti. Il distacco dai Rangers resta abissale: 20 punti, con gli hoops che devono comunque recuperare una partita. Praticamente nulle le speranze di vincere il decimo campionato consecutivo ma in compenso in questa stagione il secondo posto darebbe la possibilità ancora di accedere in Champions League, partendo dal secondo turno preliminare. E attualmente il vantaggio sulla terza in classifica, ossia l'Hibernian, è di sei punti. Di seguito i gol e gli highlights: