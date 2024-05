Ufficiale Serbia, accordo raggiunto con Stojkovic: sarà commissario tecnico fino al 2026

Dragan Stojkovic sarà il commissario tecnico della Serbia fino al 2026. A comunicare l'accordo per il rinnovo dell'allenatore è stata la Federcalcio, tramite una nota sul proprio sito ufficiale:

"Nel ruolo di selezionatore della nostra nazionale Dragan Stojkovic ha permesso alla Serbia di collegarsi per la prima volta a due grandi competizioni (Mondiali in Qatar e Europeo in Germania), con questo ha ottenuto successo nella Nations League (piazzamento nel ranking elite) e guadagnato la fiducia della leadership della nostra organizzazione per continuare a lavorare dopo il campionato europeo in Germania. Mantenere la continuità nella guida della nazionale è uno dei fattori chiave per raggiungere il risultato desiderato. L'estensione della cooperazione con l'allenatore Stojkovic è in linea con i desideri e le ambizioni della Associazione calcistica serba affinché la nostra nazionale continui con successi nel periodo successivo, che si riferisce anche al campionato europeo in Germania. La decisione sarà ufficialmente adottata nella riunione del consiglio di amministrazione della Federazione calcistica serba lunedì 27 maggio, subito dopo la fine della sessione dell'Assemblea FSS a Stara Pazova".