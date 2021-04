Serbia, arbitro si inventa un calcio di rigore: condannato a 15 mesi di reclusione

Srdjan Obradovic, arbitro serbo, è stato condannato a 15 mesi di reclusione e squalificato per 10 anni per abuso d'ufficio. Questo a seguito di un episodio risalente il maggio 2018 dove, nel corso della partita del massimo campionato serbo fra Spartak Subotica e Radnicki Nis si inventò completamente un calcio di rigore in favore della squadra di casa (che vincerà l'incontro 2-0) per aver a sua detta ravvisato un fantomatico fallo di mano di un difensore avversario. Le immagini non lasciano campo a ogni interpretazione, considerando che il giocatore punito aveva semplicemente spazzato il pallone di piede, con le mani ben distanti. La partita rivestiva enorme importanza, con entrambe le squadre coinvolte nella corsa a un posto in Europa League. Al termine della stagione si qualificheranno entrambe.

Some of the most blatantly corrupt refereeing you'll ever see.

Some background - Spartak Subotica were playing Radnicki Nis in a match that directly determined the Europa League spot in the Serbian League. This was their 2nd pen of the game awarded by referee Srdjan Obradovic. pic.twitter.com/i1dJD59MGd

